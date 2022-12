Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Milch im Straßengraben

Schiedungen (ots)

Am 24.12.2022 steuerte ein 23-jähriger Mann einen Lkw Daimler mitsamt Anhänger gegen 23 Uhr auf der L 1034 von Schiedungen kommend in Richtung Friedrichsthal. Der Anhänger kam hierbei auf die Bankette und geriet ins Schlingern, was letztlich zum Umkippen des Anhängers führte, welcher seitlich im Straßengraben liegend zur Endlage kam. Beim Unfallhergang wurden auch 2 Leitpfosten beschädigt. Als problematisch erwies sich in der Folge die Ladung des verunfallten Anhängers, welche aus 10.000 Litern Rohmilch bestand. So musste neben der Beauftragung eines geeigneten Abschleppdienstes auch dafür Sorge getragen werden, dass die Milch möglichst schonend umgelagert werden kann. Zu diesem Zweck kam ein Disponent der Firma des Lkw-Fahrers mit entsprechender Technik zum Unfallort, sodass die Milch in ein Ersatz-Tankfahrzeug abgepumpt wurde. Nichtsdestotrotz sind infolge des Unfallgeschehens geschätzte 1.000 Liter der Rohmilch in den Straßengraben gelaufen. Seitens der Unteren Wasserbehörde des LRA Nordhausen konnte eine hierdurch bedingte Gefahr für die Umwelt ausgeschlossen werden. Der Einsatz am Unfallort, welcher unter zeitweiser Vollsperrung der Landstraße ablief, dauerte aufgrund der o.a. logistischen Problematik mehrere Stunden und war erst am 25.12.2022 gegen 5 Uhr beendet. Der Sachschaden wurde auf über 60.000 Euro beziffert.

