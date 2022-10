Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Firma

Niederorschel (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in das Gebäude eines Betriebes ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Die Diebe erbeuteten unter andrerem eine Geldbörse und eine unbekannte Summe an Bargeld. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden, die nun Hinweise zu den Tätern geben können. Die Polizeiinspektion Eichsfeld ermittelt.

