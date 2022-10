Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Unfälle kurz nacheinander

Wolkramshausen (ots)

Ein Unfall auf der Landstraße zwischen Nohra und Wolkramshausen löste am Montagmorgen einen Folgeunfall aus.

Ein Seat-Fahrer stellte sein Auto neben der Fahrbahn ab, als dieses technische Problem aufwies. Eine im nachfolgenden Verkehr befindliche Skoda-Fahrerin kollidierte mit dem in den Verkehrsraum ragenden Seat. Nach dem Unfall hielt sie wenige Meter weiter am Fahrbahnrand an.

Eine Skoda-Fahrerin setzte zum Überholen der beiden beschädigten Unfallfahrzeuge an. Einen im Gegenverkehr befindlichen VW bemerkte die Fahrerin zu spät. Sie versuchte die Kollision mit dem VW zu vermeiden und prallte dadurch auf den verunfallten Skoda des ersten Unfalls. Aschließend drehte sie sich auf der Fahrbahn, kollidierte seitlich mit dem VW und überschlug sich danach. Beide am Folgeunfall beteiligte Fahrzeugführer mussten in ein Klinikum zur ärztlichen Behandlung gebracht werden. Die Landstraße war für mehr als drei Stunden voll gesperrt.

