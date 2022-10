LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen

Mühlhausen (ots) - Am Samstag, dem 15.10.2022, gg. 10:50 Uhr, kam es auf der Friedrichstraße in Ammern zu einem Motorradunfall. Eine 59-jährige Motorradfahrerin mußte an der Kreuzung zur Mühlhäuser Straße an der dortigen Ampel anhalten. Als anschließend an der Ampel wieder anfahren wollte, verlor sie die Kontrolle über das Motorrad. Hierbei verletzte sich die Fahrerin so sehr, dass sie mit dem Rettungswagen ins ...

