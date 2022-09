Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken geflüchtet

Sondershausen (ots)

Am heutigen Morgen gegen 6:00 Uhr meldete der Fahrer eines Hyundai einen Wildunfall. An den Unfallort konnte er sich nicht erinnern, Wildunfallspuren konnten am Fahrzeug nicht festgestellt werden. Bei der Überprüfung wurde Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen Wert von 0.97 Promille. Letztendlich hatte der Fahrer ein Fahrzeug an der B 4 in Gebesee im Landkreis Sömmerda gerammt, dies auf ein weiteres Fahrzeug geschoben und war anschließend mit seinem stark beschädigten Fahrzeug geflüchtet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

