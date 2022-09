LPI-NDH: Kennzeichen entwendet

Nordhausen (ots) - Verkehrsgeschehen: Am 02.09.2022 / 09:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Heilbad Heiligenstadt / Dingelstädter Straße, bei dem ein Sachschaden von insgesamt 14.000,-EUR entstand. Der 69jährige Fahrer eines Pkw Skoda Yeti fuhr vom Stadtzentrum kommend in Richtung Dingelstädt. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr den Bordstein ...

