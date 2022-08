LPI-NDH: GPS Tracker gestohlen

Anrode (ots) - Unbekannte entfernten in der zurückliegenden Nacht in Hollenbach, an der Landstraße einen Zigarettenautomaten gewaltsam und verschwanden mit diesem. Eine Zeugin hatte die Täter gegen 2 Uhr beobachtet und die Polizei verständigt. Die Täter sollen den kompletten Automaten in einem Fahrzeug verstaut haben und dann in Richtung Dörna geflohen sein. Die alarmierten Polizisten stellten am Tatort ...

