Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung

Bingen (ots)

Bingen, 12.05., Elisenhöhe, 23:40 Uhr. Ein Anrufer meldete eine Auseinandersetzung an einer Aussichtsplattform. Vor Ort trafen die Beamten auf einen am Boden liegenden Mann. Ein anderer ergriff erst die Flucht in ein Gebüsch, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Beide Beteiligte zeigten sich deutlich alkoholisiert und wurden aufgrund der gegenseitigen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass gegen einen der Männer bereits ein Haftbefehl vorlag, der nach Zahlung der Geldstrafe außer Kraft gesetzt wurde.

