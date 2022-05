Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots)

Sprendlingen, 11.05., St. Johanner Straße, 17:31 Uhr. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem 25 km/h fahrenden Seat Marbella in Richtung St. Johann. Plötzlich kollidierte er mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten PKW und kam zum Stehen. An allen PKW entstand Sachschaden, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wies Drogenauffälligkeiten in seinem Erscheinungsbild auf und wurde zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Da es sich um ein normales Fahrzeug handelte, das augenscheinlich nur gedrosselt worden war, wurde auch ein Verfahren gegen ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

