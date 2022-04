LPI-GTH: Berauscht

Eisenach (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten ein gesichertes Mountainbike der Marke Conway in der Zeit zwischen gestern, 18.45 Uhr und 19.15 Uhr von einem Supermarktparkplatz in der Altstadtstraße. Das Fahrrad in der Farbe Grau hat einen Wert von circa 700 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0099077/2022) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr