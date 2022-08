LPI-NDH: Von der Straße abgekommen, junge Frau verletzt

Bleicherode (ots) - Ein Zeuge meldete sich in der Nacht zu Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, bei der Polizei und informierte über einen Feuerschein auf dem alten Bahnhofsgelände. Die Feuerwehr löschte mehrere brennende, alte Bahnschwellen aus Holz. Die Polizei geht davon aus, dass die Schwellen in Brand gesetzt worden sind und ermittelt wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung durch Brandlegung. Rückfragen bitte an: ...

