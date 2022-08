LPI-NDH: Brand auf altem Bahnhofsgelände

Leinefelde (ots) - Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Dienstagabend in der Händelstraße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach in den Kellerverschlägen zweier Aufgänge ein Feuer aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten 45 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Acht Menschen brachte die Feuerwehr, teilweise über die Drehleiter, ins Freie. Insgesamt wurden fünf Bewohner leicht verletzt und ...

mehr