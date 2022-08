Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash beim Abbiegen

Katharinenberg (ots)

Zwei Autos stießen am Dienstagabend, kurz nach 22 Uhr, in der Ortslage Katharinenberg zusammen. Ein 49-jähriger Autofahrer beabsichtigte mit seinem BMW von der Katharinenstraße nach links auf die Bundesstraße 249 abzubiegen. Hierbei stieß er mit dem VW Golf einer 61-jährigen Frau zusammen, die, vorfahrtsberechtigt, von der Bundesstraße nach links in die Katharinenstraße abbiegen wollte. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die Autos wurden nicht unerheblich beschädigt.

