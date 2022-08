Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet

Bad Frankenhausen (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 00.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein schwerer Verkehrsunfall in der Seehäuser Straße mitgeteilt. Ein Audi Sportwagen kam im Bereich einer Kaserne vermutlich zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben, kreuzte erneut die Fahrbahn und kollidierte mit einer Schutzplanke. Das Fahrzeug erlitt durch den Unfall einen Totalschaden. Vor Ort konnten die Beamten jedoch niemanden antreffen. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle. Da Verletzungen des Fahrzeugführers nicht auszuschließen waren, kam ein Hubschrauber zu Einsatz, der die Suchmaßnahmen unterstützte. Der Fahrzeugführer konnte nicht aufgegriffen werden. In dem Fahrzeug wurden Spuren gesichert, die Rückschlüsse zu dem Fahrzeugführer geben sollen. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell