Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Kindertagesstätte

Clingen (ots)

In der vergangenen Nacht verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Kindertagesstätte in der Schulstraße. Sie durchwühlten Schränke und erbeuteten hierbei Bargeld. Darüber hinaus wirkten die Täter gewaltsam auf einen Sicherheitsschrank ein, um an weiteres Beutegut zu gelangen. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Tätern wurden aufgenommen.

