LPI-NDH: 14-Jähriger ist wieder da

Nordhausen (ots) - Am 09.07.22 kurz vor 18 Uhr wurden Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen von einem 54-jährigen Bürger in die Nordhäuser Straße "Am Roßmannsbach" gerufen. Dort habe der Herr außerhalb des Wohnblocks gestanden, als plötzlich und unerwartet ein ca. 10 kg schweres Fernsehgerät knapp 1 Meter neben ihm vom Himmel fiel und auf dem Boden einschlug. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. ...

