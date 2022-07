LPI-NDH: Keine Fahrerlaubnis, keine Versicherung, Betäubungsmittel

Sondershausen (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr ein 34-jähriger mit seinem Pkw die B4 aus Richtung Nordhausen kommend in Richtung Erfurt. Im Bereich der Linkskurve, unmittelbar vor dem Bahnübergang am Abzweig Hohenebra, kam der Fahrzeugführer in Folge von Unaufmerksamkeit während des Einstellens der Lüftung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Andreaskreuz mit Lichtzeichenanlage und dem dortigen ...

