LPI-NDH: Anhänger streift Mopedfahrer am Knie - Fahrer flüchtet

Teistungen (ots) - Eine 31-jährige Autofahrerin und eine 15-jährige Mopedfahrerin befuhren gestern Nachmittag die Hauptstraße in Richtung Berlingerode. Hierbei musste die Autofahrerin in ihrem VW Golf verkehrsbedingt anhalten. Die Mopedfahrerin reagierte zu spät und fuhr ungebremst auf den Golf auf. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht und am Bein zu. Ein zufällig am Unfallort vorbeifahrender ...

mehr