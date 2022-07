Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Mehrfamilienhaus

Leinefelde (ots)

Ca. 50.000 Euro Schaden richtete ein Feuer am Sonntag in der Händelstraße an. Gegen 13 Uhr brach das Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses aus. Mehrere Menschen mussten über die Drehleiter der Feuerwehr ins Freie gebracht werden. Eine Bewohnerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache, die noch nicht abschließend geklärt ist.

