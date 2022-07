LPI-NDH: Buntmetall gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Eine böse Überraschung erlebte am Montagmorgen der Besitzer eines weißen Audi Q7 in der Charlotte-Heidenreich-Straße. Unbekannte hatten das am Straßenrand abgestellte Fahrzeug in der zurückliegenden Nacht gestohlen. Am Audi waren die Kennzeichen EIC-QW 835 angebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 35.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 ...

