Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Audi Q7 gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Montagmorgen der Besitzer eines weißen Audi Q7 in der Charlotte-Heidenreich-Straße. Unbekannte hatten das am Straßenrand abgestellte Fahrzeug in der zurückliegenden Nacht gestohlen. Am Audi waren die Kennzeichen EIC-QW 835 angebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 35.000 Euro.

