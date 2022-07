Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angriff mit Ledergürtel ausgewichen

Artern (ots)

In eine handfeste Auseinandersetzung gerieten zwei Nachbarn am späten Sonntagabend in Artern. Ein 44-jähriger polizeibekannter Mann schrie wohl lautstark auf seinem Balkon herum, was dem Nachbarn missfiel. Als der 23-Jährige nach dem Rechten sehen wollte, rannte der schreiende Mann mit einem Gürtel auf ihn zu, um auf ihn einzuschlagen. Ein 53-jähriger Bekannter des Nachbarn brachte den Täter zu Boden und fixierte ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Dabei zog sich der betrunkene 44-Jährige mehrere Schürfwunden im Gesicht und am Ellenbogen zu. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Dort nahm man ihm auch Blut ab, um den Alkoholisierungsgrad feststellen zu können. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von über 1,1 Promille ergeben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachtes der versuchten Gefährlichen Körperverletzung. Auch gegen den 53-Jährigen werden Ermittlungen wegen Körperverletzung geführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell