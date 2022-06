LPI-NDH: Katze nach Unfall eingeschläfert, die Polizei sucht Zeugen

Leinefelde (ots) - Gegen 11 Uhr brannte am Donnerstag ein Gartenhaus aus Holz in der Gartenanlage An der Linne in der Berliner Straße. Das Feuer war schnell gelöscht, so dass nur eine Hausecke den Flammen zum Opfer fiel. Der Schaden wird dennoch auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Brandort Spuren. Hiernach verschafften sich offenbar ...

