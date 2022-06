Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Freitag, 29. April, in der Töpferstraße. Gegen 22.15 Uhr wurden vier Männer im Alter von 31, 32 und 55 Jahren von mehreren Tatverdächtigen angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Der Angriff erfolgte auf Höhe des Kinos. Noch ist nicht abschließend geklärt, was sich tatsächlich abgespielt hat. Die Polizei sucht daher die Zeugen, die sich, bisherigen Ermittlungen zufolge, zur Tatzeit im Bereich der Sparkasse am Kornmarkt aufhielten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

