Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

(Hundeshagen) Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 22.05.2022 bis 27.05.2022 von einem Feldweg bei Hundeshagen 5 bis 7 Baumstämme mit einer Länge von ca. 6 Metern.

(Hundeshagen) Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 26.05.2022 bis 28.05.2022 Fallrohr aus Kupfer von der Kirche in Hundeshagen.

(Wüstheuterode) Durch einen technischen Defekt entwickelte sich am 28.05.2022 gegen 18:30 Uhr in einem Schuppen ein Brand. Der Brand konnte schnell gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Es entstand ein Sachschade in Höhe von ca. 1000,-EUR.

(Kirchworbis) In der Zeit vom 27.05.2022 bis 28.05.2022 drangen unbekannte Täter in einen Stall der Agrargenossenschaft in Kirchworbis ein. Hier versuchten die Täter, einen Frontlader kurzzuschließen und zu entwenden. Da dies misslang, brachen die Täter ihr Vorhaben ab.

(Dingelstädt) In der Ortslage Dingelstädt wurde am 28.05.2022, Oberes Steinufer, ein grüner Pkw BMW der 7er Reihe zerkratzt und bespuckt. Zeugen konnten eine weibliche Täterin beobachten. Die Ermittlungen dauern an.

(Rengelrode) In der Ortslage Rengelrode kam es am 29.05.2022 gegen 03:00 Uhr zu einer Prügelei zwischen zwei jungen Männern. Die Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung wurde von Amts wegen aufgenommen.

