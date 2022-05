Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallgeschehen

Eichsfeld (ots)

Zu einem Zusammenstoß mit einem Reh kam es 28.05.2022 gegen 01:10 Uhr. Der 23jährige Fahrer eines Renault Megane befuhr die Landstraße aus Breitenworbis kommend in Richtung Ascherode. Ca. 200 Meter hinter dem Ortseingang Ascherode überquerte ein Reh die Fahrbahn und kollidiert mit dem Pkw. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Renault entstand Sachschaden.

Ein weiterer Unfall mit einem Wild ereignete sich am 28.05.2022 um 03:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Sickerode und Geismar. Der 35jährige VW-Fahrer prallte mit dem Reh zusammen, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell