Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Twinky?

Silberhausen (ots)

Aus einem Garten Am Unstrutufer wurde offenbar in der Nacht zu Freitag ein Jack-Russel-Terrier gestohlen. Es handelt sich um Twinky. Sie ist weiß und hat ein dunkelbraunes Gesicht. Ihr Herrchen sperrte das Tier kurz nach 20 Uhr in den Zwinger. Heute Morgen, gegen 8 Uhr, war der Zwinger offen und Twinky verschwunden. Es waren keinerlei Beschädigungen am Zwinger oder dem Gartentor ersichtlich. Twinky ist gechipt und bei Tasso registriert. In den letzten Wochen hatten sich Nachbarn über das Bellen von Twinky beschwert. Ob es zwischen den Beschwerden und dem Diebstahl einen Zusammenhang gibt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Derzeit wird ein Weglaufen des Hundes ausgeschlossen. Wer hat Twinky gesehen oder kann sonstige Hinweise zum Geschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03706/6510, zu melden.

