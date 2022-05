LPI-NDH: Verkehrszeichen gestohlen

Nordhausen (ots) - Zwei Jugendliche auf einem Moped verletzten sich am Donnerstagabend bei einem Unfall in der Halleschen Straße leicht. Der 16-jährige Fahrer hatte ein vor ihm abbremsendes Auto übersehen und war auf den Opel Astra aufgefahren. Er stürzte. Neben ihm verletzte sich auch sein 15-jähriger Sozius. Beide wurden am Unfallort medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. ...

