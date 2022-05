LPI-NDH: Täter nach Belästigung ermittelt

Mühlhausen (ots) - Mit einem Verkehrszeichen verschwanden drei unbekannte Diebe am Vatertag, gegen 20.50 Uhr, in Mühlhausen. Zeugen hatten die Drei mit dem Verkehrszeichen, einer Vorankündigung für eine Umleitung, in der Eisenacher Straße beobachtet und die Polizei informiert. Trotz sofortiger Absuche konnten die Drei entkommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

mehr