Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Noch freie Plätze beim "Weekend on duty"

Bild-Infos

Download

Nordthüringen (ots)

Du bist Schüler, Soldat, Student oder Berufsumorientierer und möchtest einmal hinter die Kulissen der Thüringer Polizei schauen? Wenn du das 34. Lebensjahr noch nicht vollendet hast, bekommst du die Gelegenheit dir einen der noch freien Plätze beim "Weekend on Duty" zu sichern. Du kannst ein Wochenende lang mit unseren Polizeibeamten auf Streife gehen und erhältst dabei spannende Einblicke in den Berufsalltag eines Polizisten. Dein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr in den Dienststellen der Landkreise Eichsfeld, Nordhausen, Kyffhäuser oder Unstrut-Hainich. Du erhältst eine kurze Einweisung durch den Dienstschichtleiter. Anschließend geht es für dich in das Einsatzgeschehen. Ein breites Spektrum der polizeilichen Aufgabenbewältigung wird Dich erwarten. Zum Dienstende, welches gegen 16 Uhr sein wird, findet eine Auswertung statt, um das Geschehene mit dir zu reflektieren. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung, mit entsprechenden Lebenslauf und Angabe der telefonischen Erreichbarkeit. Deine Bewerbung sendest du an: weekendonduty.lpindh@polizei.thueringen.de www.startpolizei.thueringen.de Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen

- Einstellungsberatung -

Telefon: 03631 96 1519 E-Mail: weekendonduty.lpindh@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell