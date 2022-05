Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schulgebäude beschädigt

Artern (ots)

In der Nacht zu Mittwoch beschädigten Unbekannte den Schriftzug des Schulnamens der Grundschule in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße. Der Schriftzug ist an der Mehrzweckhalle angebracht, die sich derzeit im Umbau befindet. Der entstandene Schaden am Schriftzug wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

