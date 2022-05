Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Dünwald (ots)

Ein Rettungshubschrauber brachte am Dienstagnachmittag einen 80-jährigen Motorradfahrer nach einem Unfall in Beberstedt ins Krankenhaus. Der Rentner hatte einen, vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden, Pkw übersehen und war mit diesem kollidiert. Er verletzte sich am Bein schwer. Seine Suzuki wurde abgeschleppt.

