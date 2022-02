Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromkabel geklaut

Artern (ots)

Aus dem Gebäude des ehemaligen Krankenhauses in der Fräuleinstraße verschwanden in der Nacht zu Freitag Stromkabel. Ein Zeuge hatte am Morgen den Einbruch bemerkt. Offenbar gelangten der oder die Täter durch den Keller in das Haus. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

