Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tischlerei von Einbrechern heimgesucht

Bad Tennstedt (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Tischlerei in der Lindenstraße ein. Der oder die Täter hatten es auf Holzverarbeitungsmaschinen abgesehen. Sie stahlen Werkzeug im Wert von mindestens 3000 Euro. Unter dem Diebesgut befanden sich unter anderen eine Stichsäge und Schleifgeräte. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, melden.

