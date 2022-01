Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalzusammenstoß bei Glätte

Berlingerode (ots)

Die Straßenglätte wurde zwei Autofahrern am Donnerstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, auf der Landstraße zwischen Günterode und Berlingerode zum Verhängnis. Ein 21-jähriger Transporterfahrer rutschte in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Ford. Beide Fahrer und die 16-jährige Beifahrerin im Ford wurden leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Nachdem der Winterdienst die Unfallstelle passiert hatte, konnte die Straße gegen 8.30 Uhr wieder freigegeben werden.

