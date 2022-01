Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nächtlicher Einbruch gescheitert

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag wollten Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Conrad-Fromann-Straße einbrechen. Die Mieterin entdeckte am Morgen zunächst die Beschädigung am Türschloss. Bei einer weiteren Besichtigung der Tür wurde auch der in Mitleidenschaft gezogene Türgummi festgestellt. In die Wohnung gelangten der oder die Täter aber nicht.

