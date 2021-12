Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durch Laserpointer verletzt

Bad Langensalza (ots)

Vermutlich mit einem Laserpointer wurde am späten Dienstagabend in Bad Langensalza ein junger Mann verletzt. Gegen 22.15 Uhr hielt sich eine Gruppe von drei Jugendlichen vor einem Wohnhaus in der Straße Beim Barfüßer auf. Dabei wurde aus der Gruppe von zwei Jungen und einem Mädchen wahrscheinlich mit einem Laserpointer in die Wohnung eines 21-Jährigen geleuchtet. Durch den Laserstrahl wurde der junge Mann geblendet und verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei hat Anzeige wegen Körperverletzung gegen die unbekannten Täter aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

