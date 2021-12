Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß auf Kreuzung

Nordhausen (ots)

Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag, gegen 10 Uhr, in seinem Audi die Uferstraße in Richtung Barbarossastraße. An der Kreuzung zur Erfurter Straße missachtet der Mann offensichtlich die Ampel und kollidierte mit einem VW, der die Kreuzung in Richtung Sundhäuser Straße passierte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Kameraden der Feuerwehr kümmerten sich um die Reinigung der Straße, Betriebsstoffe waren ausgelaufen. An der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

