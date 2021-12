Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Kreuzung

Nordhausen (ots)

Zwei Fahrzeuge stießen am Donnerstag, gegen 7.35 Uhr, auf der Kreuzung Uthleber Straße, An der Helme, B 4 zusammen. Ein 66-jähriger Autofahrer in seinem Seat befuhr die Kreuzung aus Richtung Sundhausen kommend. Hierbei kollidierte er mit einem BMW, dessen 73-jähriger Fahrer, vorfahrtsberechtigt, die Bundesstraße 4 in Richtung Sondershausen befuhr. Die Fahrer blieben unverletzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

