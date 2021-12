Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebe in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch wurden der Nordhäuser Polizei zwei Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern mitgeteilt. Die Täter drangen in beiden Fällen gewaltsam in die Keller der Mehrfamilienhäuser in der Rautenstraße und Semmelweißstraße ein. Der Wert beider Fahrräder beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Ob diese Taten im Zusammenhang stehen ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

