Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer vermisst seinen Kinderwagen?

Nordhausen (ots)

Der Kinderwagen wurde am Dienstag, 14. November, gegen 16:45 Uhr in der Halleschen Straße Ecke Thomas-Müntzer-Straße aufgefunden. Wer seinen Wagen erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

