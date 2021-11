Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Mountainbikes gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bereits vor einigen Tagen wurden durch Unbekannte von einem Grundstück in der Wolfstraße zwei Mountainbikes gestohlen. In der Zeit von Donnerstag, d. 11. November, 22 Uhr, bis Sonntag, d. 14. November, 14.30 Uhr, drangen die Einbrecher auf das Grundstück vor und gewaltsam in ein Nebengebäude des Wohnhauses ein. Hier fielen ein mattschwarz/neon-orange lackiertes Superior XC 859/RH18 und ein rein mattschwarzes Superior 29 XC in die Hände der Diebe. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

