Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gleich zwei verletzte Motorradfahrer

Bundesstraße 4, Abweig Hain (ots)

Am 09.10.2021 um 14:25 Uhr fuhren ein 29- jähriger Fahrer eines Krads KTM und ein 27- jähriger Fahrer eines Krads Kawasaki auf der Bundestraße 4 von Sondershausen kommend auf einen am Abzweig nach Hain vor ihnen befindlichen, verkehrsbedingt haltenden Mercedes Kleinbus auf. Die beiden schwerverletzten Kradfahrer wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Fahrerin des Mercedes wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro.

