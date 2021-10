Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromausfall nach Verkehrsunfall - Verursacher flüchtig

Wendehausen (ots)

Am Freitag Nachmittag ereignete sich in Wendehausen ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Lkw mit einem Stromverteilerkasten in der Straße "Mühlengrund" kollidierte.

Durch den Unfall wurde der Stromverteilerkasten beschädigt. Außerdem kam es zum Stromausfall im Mühlengrund. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein 51-jähriger Mann aus Mühlhausen als Unfallverursacher ermittelt.

