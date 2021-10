Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen beschädigt und weitergefahren

Artern (ots)

Einen Schaden von ca. 400 Euro richtete am Donnerstag ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Sangerhäuser Straße an und flüchtete. Kurz nach 20 Uhr befuhr der Traktor mit Anhänger die Sangerhäuser Straße in Richtung Voigstedt. In der Nähe der Ankerallee, am Fußüberweg, blieb das Fahrzeug am beleuchteten Verkehrszeichen hängen und beschädigte es derart, dass es verdreht wurde. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Fahrer weiter. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, entgegen.

