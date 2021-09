Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Zahnarztpraxis und Wohnung

Niedersachswerfen (ots)

Unbekannte brachen von Montag zu Dienstag in ein Wohnhaus in der Harzstraße ein. Über ein Tor betraten die Einbrecher offensichtlich den Hinterhof und von dort aus das Gebäude. Dort durchsuchten sie eine Zahnarztpraxis im Erdgeschoss und die darüber liegende Wohnung. Noch ist unklar, was genau gestohlen wurde. Bislang ist bekannt, dass mehrere hundert Euro Bargeld fehlen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

