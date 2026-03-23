LPI-J: Zusammenstoß mit Moped
Saale-Holzand (ots)
In Graitschen bei Bürgel ereignete sich Sonntagabend eine Kollision zwischen einer 42-jährigen PKW Fahrerin und einem 16-jährigen Mopedfahrer. Die Fahrzeugführerin befuhr die Poxdorfer Straße und wollte in der Folge in die Hauptstraße einfahren. Auf der Hauptstraße fuhr der Mopedfahrer in Richtung Löberschütz. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit durch die PKW-Fahrerin, kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise blieb der Mopedfahrer unverletzt.
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