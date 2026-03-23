LPI-J: Zusammenstoß mit Moped

Weimar / Weimarer Land (ots) - Zu einem Zusammenstoß zweier PKW kam es Sonntagabend in Weimar. Ein 65-jähriger PKW Fahrer befuhr die Belvederer Allee in Richtung Marienstraße. In der Folge wolle er nach links in die Berkaer Straße einbiegen und verlangsamte aufgrund eines neben ihm fahrenden Radfahrers seine Geschwindigkeit. Ein hinter ihm fahrender, 67-jähriger Fahrzeugführer bemerkte dies, aufgrund von Sekundenschlaf nicht und kollidierte mit dem Heck des vor ihm ...

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