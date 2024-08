Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Weimar (ots)

Nohra: Die Vorfahrt eines Pkw Opel missachtet hat am Montagnachmittag ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw Chevrolet. Dieser befuhr die Herrenstraße in der Ortslage Nohra in Richtung Bundesstraße. Auf dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Pkw Opel, besetzt mit drei Personen. aufgrund der Missachtung der geltenden Vorfahrt kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Mitfahrer im Opel, eine 36-Jährige sowie ihr 9-jähriges Kind, wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es kam für knapp eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

