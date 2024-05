Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Blumenladen

Weimar (ots)

Im Verlaufe des vergangenen Pfingstwochenendes wurde in der Weimarer Innenstadt versucht in einem Blumenladen einzubrechen. Hierfür wurde mehrfach versucht die Eingangstür aufzuhebeln. Da dies misslang, blieb es beim Sachschaden an der Tür in Höhe von etwa 1000 Euro.

