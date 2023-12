Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Polizeiwagen kollidert

Jena (ots)

Am späten Dienstagabend war ein alkoholisierter Radfahrer auf dem Radweg in der Kahlaischen Straße unterwegs. Aufgrund alkoholbedingter unsicherer Fahrweise und Schlangenlinien kollidierte der 43-Jährige mit einem geparkten Funkstreifenwagen der Polizei. Diese waren im Rahmen des Fußballspiels FC Carl Zeiss - FSV Zwickau im Einsatz. Dabei stieß der Radfahrer mit seinem Lenker gegen die linke Fahrzeugseite, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 100EUR entstand. Im Rahmen der Kontrolle stellte man bei dem Radfahrer einen Atemalkoholtest von 0,85 Promille fest, weshalb er zur Blutentnahme gebracht wurde. Gegen ihn wird nun ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

